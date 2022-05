DJ MERCADOS GLOBAIS: Vaga de otimismo marca abertura europeia

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em alta esta terça-feira, com as bolsas a darem sinais de recuperação embora as ações dos EUA tenham descido para mínimos de 2022 na segunda-feira.

O Stoxx Europe 600 soma 0,7%, enquanto o DAX sobe 1,3%, o CAC acelera 1% e o FTSE progride 0,7%.