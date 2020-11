DJ MERCADOS GLOBAIS: Volatilidade domina na Europa com cautela sobre vacina

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- A maioria das praças europeias regista volatilidade, numa altura em que os investidores encaram com cautela as notícias sobre uma nova potencial vacina para o coronavírus, que apresentou resultados promissores.

O índice Stoxx Europe 600, o DAX e o CAC têm estado a oscilar entre ganhos e perdas perto da linha de água desde a abertura, ao passo que o FTSE 100 perde 0,2%.