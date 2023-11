DJ MERCADOS GLOBAIS: Volatilidade marca abertura europeia

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram a subir esta quinta-feira, mas rapidamente voltaram à linha de água, antes da divulgação dos dados da inflação da Zona Euro.

O Stoxx, o CAC e o FTSE negoceiam quase sem alterações, enquanto o DAX acelera 0,1%.

Os preços no consumidor de França continuaram a desacelerar em novembro, e mais do que o ...