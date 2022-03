DJ MERCADOS GLOBAIS: Volatilidade marca arranque europeu

LISBOA (DJ Bolsa)-- As ações europeias abriram com alguma volatilidade esta segunda-feira, ao caírem nos primeiros minutos de negociação mas rapidamente a entrarem em terreno positivo, com as notícias mais recentes da Ucrânia a dominarem a atenção dos investidores.

O Stoxx Europe 600 sobe 0,2%, o alemão DAX acelera 0,1%, o CAC ganha 0,2% e o FTSE aprecia 0,5%.