DJ MERCADOS GLOBAIS: Volatilidade marca início da sessão europeia

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias registaram dificuldade em estabelecer uma direção nos primeiros minutos de negociação esta terça-feira, tendo agora entrado predominantemente em território negativo.

O Stoxx Europe 600 cai 1,1%, enquanto o CAC desliza 1,2% e o DAX perde 1,1%. Mais contido, o FTSE desliza 0,2%.