DJ MERCADOS GLOBAIS: Wal Street abre em baixa após semana volátil

(DJ Bolsa)-- As ações norte-americanas abriram a cair esta sexta-feira, depois de uma semana volátil para os mercados, marcada por notícias muito variadas na frente da pandemia.

O Dow Jones Industrial Average cai 0,2% para 29.428 pontos, ao passo que o S&P 500 recua 0,1% para 3.577 pontos. O Nasdaq soma 0,1%