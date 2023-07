DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre animada após decisões dos bancos centrais

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações dos EUA abriram em alta esta quinta-feira, depois de o Banco Central Europeu e a Reserva Federal dos EUA terem subido as taxas de juro conforme esperado.

O S&P 500 soma 0,8% no arranque, enquanto o Nasdaq Composite avança 1,4%. O Dow Jones Industrial Average acelera 0,9%. Para muitos investidores, esta será a última subida na atual campanha do banco central dos EUA contra a inflaç...