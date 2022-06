DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre com tendência mista

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram mistas esta quarta-feira, enquanto os responsáveis dos maiores bancos centrais mundiais debatem as perspetivas sobre a economia, inflação e o rumo da política monetária.

O S&P 500 segue na linha de água, depois de ter fechado em baixa de 2% na terça-feira. O Dow Jones Industrial Average ganha 0,4%, enquanto o Nasdaq desliza 0,1%.