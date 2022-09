DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre debaixo de forte volatilidade

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram debaixo de fortes oscilações no arranque desta quarta-feira, à medida que os investidores se concentram nos sinais de desaceleração do crescimento económico e na política do banco central após um aumento histórico das yields das obrigações globais.

O S&P 500 abriu a ganhar 0,1%, mas rapidamente entrou em território negativo, deslizando ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.