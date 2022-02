DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre debaixo de volatilidade

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram debaixo de alguma volatilidade esta terça-feira, enquanto os investidores aguardam por mais dados do setor industrial e resultados de empresas, incluindo a Alphabet, dona da Google.

O S&P 500 segue na linha de água esta terça-feira, enquanto o Dow Jones Industrial Average também segue estável. O Nasdaq Composite cai 0,2%.