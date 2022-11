DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em alta antes das eleições intercalares

(DJ Bolsa)-- As ações de Wall Street abriram em alta esta segunda-feira, no início de uma semana marcada nos EUA pelos resultados de várias grandes empresas, dados da inflação e eleições intercalares que podem levar a uma mudança de controlo em uma ou ambas as câmaras do Congresso.

O S&P 500 sobe 0,4% logo após a abertura, enquanto o Dow Jones Industrial Average acelera 0,5%. O Nasdaq ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.