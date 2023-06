DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em alta após acordo da dívida nos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações norte-americanas reagem esta sexta-feira com otimismo às notícias de que os responsáveis políticos dos EUA aprovaram um acordo sobre o teto da dívida.

O Dow e o S&P 500 sobem 0,8%, enquanto o Nasdaq acelera 1%, após o Senado ter votado a favor do aumento do limite da dívida, evitando o default. O projeto-lei segue agora para a mesa do Presidente dos EUA, Joe Biden, que deve ...