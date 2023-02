DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em alta após dados do desemprego dos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta esta quinta-feira, depois de novos dados terem mostrado que os pedidos de subsídio de desemprego aumentaram, embora permaneçam perto de mínimos recentes.

O Dow Jones Industrial Average abriu a ganhar 0,7%, o S&P 500 soma 0,9% e o Nasdaq Composite acelera 1,3%, segundo dados da FactSet.

O Departamento do Trabalho disse esta quinta-feira que ...