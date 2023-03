DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em alta após dados do PCE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)--As ações dos EUA aceleram esta sexta-feira e caminham para um final de mês com nota positiva, após três meses de agitação nos quais os mercados foram afetados por tensões no sistema bancário, bem como por mudanças nas perspetivas de inflação e taxas de juro.

O Dow Jones Industrial Average ganha no arranque 0,5%, o S&P 500 soma 0,4% e o Nasdaq acelera 0,...