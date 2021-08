DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em alta após dados dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram a subir esta quinta-feira, com os investidores a medirem a queda dos pedidos iniciais de subsídio de desemprego contra os dados que mostram que o deficit comercial aumentou.

O Dow Jones Industrial Average abriu a ganhar 110 pontos, ou 0,3%, enquanto o S&P 500 acelera 0,3%. O benchmark das tecnológicas Nasdaq Composite sobe 0,1%.