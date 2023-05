DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em alta após payrolls dos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações dos EUA abriram em alta acentuada esta sexta-feira, depois de os dados mensais sobre o emprego não-agrícola terem mostrado uma leitura acima do esperado, reforçando o tom sólido do mercado de trabalho norte-americano.

O Dow Jones Industrial Average ganha 355 pontos, ou 1,1%, enquanto o S&P 500 soma 1% e o Nasdaq acelera 1,1%.

Os empregadores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.