DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em alta após publicação dos payrolls

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta esta sexta-feira, depois da publicação dos dados do emprego de fevereiro, que foram mais robustos do que o esperado, e enquanto as yields das obrigações prolongam as subidas.

O Dow Jones Industrial Average avança 1%, para 31.223 pontos, enquanto o S&P 500 ganha 0,9% para 3.799 pontos. O Nasdaq sobe 0,6%.