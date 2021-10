DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em alta após S&P 500 tocar novo máximo

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta esta terça-feira num dia marcado pelos resultados de algumas das maiores empresas dos EUA, sobretudo na tecnologia.

O Dow Jones Industrial Average acelera 98 pontos, ou 0,2%, enquanto o S&P 500 ganha 0,4%, após ter atingido um novo máximo histórico. O Nasdaq Composite sobe 0,5%.