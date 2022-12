DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em alta com foco na inflação, Fed

(DJ Bolsa)-- Wall Street abriu em alta esta segunda-feira, com os investidores a prepararem-se para uma semana crucial para os mercados que vai incluir os dados da inflação dos EUA e a reunião da Reserva Federal.

O S&P 500 ganha 0,2% no arranque, enquanto o Dow Jones Industrial Average sobe 0,3% e o Nasdaq Composite acelera 0,1%. Na sexta-feira, todos os três índices terminaram a semana em queda, com os dados do í... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.