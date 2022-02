DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em alta com investidores atentos à Ucrânia

(DJ Bolsa)-- Os índices de ações dos EUA abriram em alta esta terça-feira, acompanhando os ganhos da Europa, após dias de quedas sucessivos, enquanto os preços da energia e as obrigações recuam, depois de a Rússia ter dito que retirou algumas tropas da fronteira ucraniana.

O S&P 500 sobe 1% enquanto o Dow Jones Industrial Average ganha 0,8%. Já o Nasdaq Composite acelera 1,5%.