DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em alta com recuo das tensões geopolíticas

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta, num momento em que os investidores avaliam os recentes resultados empresariais e dados económicos e reduzem-se as tensões geopolíticas dos últimos dias.

O S&P 500 soma 0,7%, recuperando das perdas de terça-feira. O Nasdaq-100 ganha 1,2%, enquanto o Dow Jones Industrial Average avança 0,7%.