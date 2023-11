DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em alta com regresso do otimismo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta esta segunda-feira, depois de terem registado a melhor semana no espaço de um ano, graças ao otimismo de que a Reserva Federal pode ter terminado de aumentar as taxas de juro.

O Dow Jones Industrial Average sobe 0,3% no arranque, enquanto o S&P 500 ganha 0,3% e o Nasdaq Composite acelera 0,3%.

Na semana passada, o Dow registou a maior ganho percentual ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.