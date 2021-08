DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em alta com resultados em foco

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta esta terça-feira, enquanto os investidores aguardam por mais resultados de empresas para avaliar o clima no setor.

O Dow Jones Industrial Average soma 71 pontos, ou 0,2%, no arranque enquanto o S&P 500 sobe 0,1% e o Nasdaq Composite acelera menos de 0,1%.