DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em alta; investidores atentos aos estímulos

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta esta quinta-feira, com os investidores atentos às negociações do novo pacote de estímulos do país.

O Dow Jones Industrial Average sobe 0,1% para 28.233 pontos e o S&P 500 acelera 0,2% para 3.442 pontos enquanto o Nasdaq acelera 0,4%.