DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em alta; prata dispara

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta esta segunda-feira, sugerindo que os principais índices vão recuperar algum terreno perdido depois de terem registado a pior semana desde outubro. Os preços da prata disparam.

O S&P 500 avança 1%, o Dow Jones Industrial Average ganha 0,8% e o Nasdaq Composite avança 1,4%.