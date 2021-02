DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em baixa antes de comentários de Powell

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em baixa ligeira esta quarta-feira, com os investidores à espera de novos comentários do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, um dia depois de as declarações do principal responsável da Fed terem acalmado algum do nervosismo nos mercados.

O Dow Jones Industrial Average recua menos de 0,1%, para 31.533 pontos, enquanto o S&P 500 perde 0,3% para 3.870 ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone