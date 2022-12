DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em baixa antes de dados dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em baixa esta segunda-feira, antes dos dados sobre a atividade do setor de serviços e a produção industrial, enquanto os preços do petróleo sobem com a entrada em vigor de novas sanções sobre a energia russa.

O S&P 500 cai 0,7% na abertura, enquanto o Dow Jones Industrial Average recua 0,5%. Já o Nasdaq Composite perde 0,6%

