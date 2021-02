DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em baixa antes de discurso de Powell

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações dos EUA abriram em baixa esta terça-feira, numa altura em que os investidores aguardam pelo testemunho do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, no Congresso sobre ao estado da economia.

O Dow Jones Industrial Average recua 0,4%, para 31.398 pontos, enquanto o S&P 500 perde 0,9% para 3.840 pontos. O Nasdaq cai 2,5%.