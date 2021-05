DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em baixa após dados do comércio dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações dos EUA abriram em baixa esta terça-feira depois de dados do comércio dos EUA terem mostrado que o consumo e os estímulos fizeram disparar as importações do país em março.

O Dow Jones Industrial Average recua 0,1%, para 34.072 pontos, enquanto o S&P 500 perde 0,6%. O Nasdaq desce 1%.