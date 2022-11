DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em baixa após dados do retalho dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA arrancaram em queda, depois de dados terem mostrado que as vendas a retalho dos EUA aumentaram fortemente em outubro.

O S&P 500 desliza 0,3%, enquanto o Dow Jones Industrial Average -- que abriu a ganhar 0,1% -- cai agora 0,1%. O Nasdaq Composite Index, focado em tecnologia, recua 0,8%.

As vendas a retalho dos EUA subiram acentuadamente em outubro, com os consumidores ...