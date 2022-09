DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em baixa após dados do setor labroal

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA recuam no arranque e podem registar o quinto dia consecutivo de quedas se a tendência se mantiver, à medida que os investidores se preparam para um cenário de taxas de juro mais altas por mais tempo.

O S&P 500 cai 0,6% na quinta-feira, enquanto o Nasdaq Composite cai 0,8% e o Dow Jones Industrial Average perde 0,3%.