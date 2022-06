DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em baixa após relatório do emprego dos EUA

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações norte-americanos abriram em baixa esta sexta-feira, depois de o mais recente relatório do emprego dos EUA ter mostrado que os empregadores adicionaram postos de trabalho a um ritmo forte, mas mais lento, em maio.

O S&P 500 desce 1,1% depois da abertura. O Dow Jones Industrial Average cai 291 pontos, ou 0,8%, e o Nasdaq Composite recua 1,7%.