DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em baixa com aumento de infeções

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em baixa, esta quinta-feira, com os investidores a avaliarem as implicações do aumento das infeções por coronavírus.

O Dow abriu a cair 0,3% para 29.348 pontos, ao passo que o S&P 500 recua 0,4% para 3.553 pontos. O Nasdaq recua 0,2%.