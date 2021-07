DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em baixa com resultados em foco

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em baixa esta terça-feira, numa altura em que os investidores aguardam pelos resultados das grandes tecnológicas.

O Dow Jones Industrial Average recua 0,5% para 34.969 pontos, enquanto o S&P 500 perde 0,4% para 4.406 pontos. O Nasdaq recua 0,3%.