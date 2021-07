DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em baixa e yields das obrigações recuam

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em baixa esta quinta-feira e as yields das obrigações prolongam as quedas, numa altura em que os investidores continuam a retirar-se das apostas de inflação e crescimento elevados.

O Dow Jones Industrial Average recua 1,1%, para 34.308 pontos, enquanto o S&P 500 perde 1,2% para 4.303 pontos. O Nasdaq cai 1,5%.