DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em baixa; Europa mantém ganhos

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em baixa esta quarta-feira, depois de dados dececionantes do emprego do setor privado, enquanto a Europa acelera após o aumento das vendas a retalho na Zona Euro.

O Dow Jones Industrial Average perde 176 pontos, ou 0,5%, no arranque, enquanto o S&P 500 cai 0,3%. O Nasdaq sobe 0,1%.