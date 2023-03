DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em baixa; Europa recua

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA recuam esta quarta-feira, enquanto os investidores aguardam pela leitura do setor industrial dos EUA.

O S&P 500 cai 0,2% no arranque, enquanto o Nasdaq Composite e o Dow Jones Industrial Average cedem ambos 0,1%. Os três índices norte-americanos encerraram fevereiro com perdas mensais entre 1,1% e 4,2%.

O Institute for Supply Management divulga a sondagens de ...