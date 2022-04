DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em queda

(DJ Bolsa)-- Os índices de ações dos EUA recuam na abertura, antes de uma série de relatórios de resultados de grandes empresas de tecnologia, enquanto os investidores enfrentam mais receios de abrandamento do crescimento.

O S&P 500 cai 0,7%, enquanto o Dow Jones Industrial Average cede 0,8%. O Nasdaq Composite, focado em tecnologia, perde 0,8%.