DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em queda antes de discurso de Powell

(DJ Bolsa)-- Os índices de ações dos EUA abriram a cair esta terça-feira, antes dos comentários da presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, que os investidores esperam que deem mais pistas para a trajetória das taxas de juro.

O S&P 500 cai 0,2%, enquanto o Nasdaq Composite abriu quase estável. O Dow Jones Industrial Average cede 0,5%.

Powell deve discursar no Economic ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.