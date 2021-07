DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em queda com receios da variante Delta

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em baixa esta segunda-feira, perante a ansiedade de que a propagação da variante Delta do coronavírus vai travar a economia global.

O Dow Jones Industrial Average recua 1,4%, para 34.203 pontos, enquanto o S&P 500 perde 1,3% para 4.273 pontos, depois de ter registado uma série de três semanas de ganhos na sexta-feira. O Nasdaq cai 1,4%.