DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em queda enquanto Europa desliza

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram a cair esta terça-feira, no arranque da temporada de resultados, com os bancos a serem os primeiros a revelarem os números do terceiro trimestre.

O Dow Jones Industrial Average cede 0,3%, enquanto o S&P 500 perde 0,1%. O Nasdaq segue na linha de água, com uma ligeira tendência positiva.