DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em queda pressionada pelas tecnológicas

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em baixa esta sexta-feira, sugerindo que o S&P 500 pode terminar a semana em queda, mas registar o sexto mês consecutivo de ganhos.

O Dow Jones Industrial Average recua 0,1%, para 35.068 pontos e o Nasdaq cai 0,9%. O S&P 500 perde 0,4% para 4.399 pontos, apesar de já ter avançado 2,8% desde o início de julho, ficando perto de um máximo recorde.