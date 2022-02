DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em queda sob pressão da Rússia

(DJ Bolsa)-- As ações caíram depois de as autoridades ocidentais terem dito que não estavam a ver uma redução militar na fronteira ucraniana, apesar das alegações de retirada de tropas por parte de Moscovo.

O S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average caem ambos 0,7%, enquanto o Nasdaq Composite Index, focado em tecnologia, cai 0,9%.