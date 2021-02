DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre mista após fecho recorde do S&P 500

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações dos EUA abriram mistas, colocando o S&P 500 perto de terminar a semana com ganhos moderados depois de alcançar o nono recorde de fecho de 2021.

Nos EUA, o Dow Jones Industrial Average segue em alta ligeira a 31.434 pontos, enquanto o S&P 500 perde 0,2% para 3.909 pontos. O Nasdaq desce 0,5%.