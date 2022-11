DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre mista com novos receios da China

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram mistas esta segunda-feira, com os investidores preocupados com o facto de um aumento das infeções por Covid-19 na China poder adiar a reabertura da economia e atrasar a retoma do crescimento.

O S&P 500 cai 0,2% na abertura. O Dow Jones Industrial Average sobe 0,3% enquanto o Nasdaq Composite desce 0,2%.

Os investidores esperavam que os sinais de flexibilizaç...