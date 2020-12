DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre misto antes da Fed

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram mistas esta quarta-feira, com os investidores a aguardarem o progresso nas negociações de estímulos, novas orientações da Reserva Federal dos EUA e dados económicos importantes.

O S&P 500 avança cerca de 0,1%, enquanto o DJIA perde menos de 0,1% e o Nasdaq Composite Index ganha 0,1%.