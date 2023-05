DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre no verde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações dos EUA abriram a ganhar terreno esta sexta-feira, com o apetite pelo risco a prevalecer.

O Dow soma 0,1%, o S&P 500 ganha 0,2% e o Nasdaq acelera 0,4%.

Na Europa, o Stoxx soma 0,5%, o DAX acelera 0,5%, o CAC sobe 0,4% e o FTSE avança 0,4%.

O ambiente de adesão ao risco parece estar a ganhar tração com a venda ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.