DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre no verde com otimismo da China

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA aceleram esta segunda-feira, depois de o regulador chinês ter sinalizado cooperação com os homólogos norte-americanos, o que devolveu alguma confiança aos mercados.

O Dow Jones Industrial Average arrancou a ganhar 140 pontos, ou 0,4%, para 35.075 pontos, ao passo que o S&P 500 soma 0,5% para 4.416 pontos. O Nasdaq ganha 0,3%.