DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre no verde no regresso após feriado

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram a subir esta terça-feira, dando aos investidores um momento de alívio face ao recente período de quedas acentuadas das ações e criptomoedas.

O S&P 500 ganha 1,6% e o Dow Jones Industrial Average soma 1,4% enquanto o Nasdaq Composite acelera 1,7% no arranque. O mercado de ações dos EUA esteve encerrado na segunda-feira para feriado.