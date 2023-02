DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre no vermelho após dados mistos

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações dos EUA abriram a cair esta quinta-feira depois de vários conjuntos de dados mistos da economia dos EUA. Um dos indicadores mais aguardados da sessão, o índice de preços no produtor, ou IPP, aumentou mais do que o esperado no mês passado, reforçando os receios de que a Reserva Federal dos EUA possa manter os juros altos por mais tempo.

O S&P 500 cai 1,1% no arranque,...